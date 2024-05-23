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Окупанти завдали ударів по Куп’янщині, є жертви

Росіяни вдарили по селах Рідкодуб та Приколотне Куп'янського району.

Окупанти завдали ударів по Куп’янщині, є жертви
обстріли Куп'янського району Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти обстріляли нселені пункти Куп'янського району Харківщини. Унаслідок обстрілів загинув чоловік і поранена жінка.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фото: Харківська обласна прокуратура

"23 травня близько 14:50 окупанти обстріляли с. Рідкодуб Купʼянського району: загинув 65-річний чоловік. Також сьогодні приблизно о 14:00 російські військові завдали ударів по селищу Приколотне, що на Купʼянщині. 41-річна жінка отримала контузію", – йдеться у дописі.

Також вранці війська РФ з артилерії обстріляли с. Кіндрашівка, а у середу ввечері вдарили з РСЗВ "Ураган" по с. Моначинівка. Без постраждалих. 

Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Дергачівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська завдали авіаудар по м. Дергачі та Харкову. Наразі відомо про вісьмох потерпілих, серед них 16-річний хлопець. 

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