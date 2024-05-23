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Завтра у Харкові оголосили День жалоби

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Завтра у Харкові оголосили День жалоби
Фото ілюстративне

Завтра, 24-го травня, у Харкові оголосили День жалоби у знак скорботи за загиблими від сьогоднішнії російських атак мирних жителів міста. 

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, йдеться на сайті міської ради. 

"На знак скорботи за загиблими сьогодні, 23 травня, під час ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій буде приспущений Державний прапор з траурною стрічкою", – зазначено у повідомленні. 

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, в торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо.

Сьогодні Росія масовано атакувала Харків та область. Загалом ворог задіяв дев'ять ракет для удару по Харкову і шість – для області. Били по цивільних цілях. Станом на 13:32, внаслідок ударів по місту загинули семеро людей, 20 поранені.

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