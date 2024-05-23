"Укренерго" відновило роботу однієї з основних ліній живлення Запорізької АЕС

Високовольтна повітряна лінія 750 кВ, яка є основною лінією живлення ЗАЕС, відновила роботу.

Працівники НЕК "Укренерго" відновили роботу однієї з ліній, що забезпечує живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, яка відключилася вдень 23 травня.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС. Високовольтна повітряна лінія 750 кВ включена в роботу", – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що високовольтна повітряна лінія 750 кВ, яка є основною лінією живлення Запорізької атомної станції, сьогодні, 23 травня, відключилась дією захисту.

Причина спрацювання захисту з’ясовується.