Лубінець: Україна шукає посередників, які б вплинули на РФ щодо обміну захисників Маріуполя

Україна шукає посередників, які можуть вплинути на позицію Росії щодо звільнення з полону оборонців Маріуполя. Наразі відбувається комунікація стосовно обміну полоненими.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Не можна казати, що він (процес обміну полоненими - ред.) поставлений на паузу, але ми маємо залишатися реалістами, що росіяни будуть використовувати ці чинники проти української влади... Не скажу, що прямо я бачу, що призупинені ці процеси. Відбувається зміна деяких керівників структур на території Російської Федерації, і це в тому числі, на мій погляд, може бути пов'язано з тим, що зараз у нас не відбуваються якісь процеси. Але комунікація у нас відбувається", – зазначив омбудсмен.

Зокрема, Лубінець підкреслив, що українська сторона шукає посередників, які могли б вплинути на позицію Росії у питанні обміну захисників Маріуполя.

"Я бачу окреме ставлення з боку росіян саме до оборонців Маріуполя. Ми зараз бачимо нову тенденцію – росіяни звозять оборонців в окремі виправні заклади на території Російської Федерації, потім вони серед оборонців Маріуполя шукають військовополонених, щодо яких розпочинають публічні судилища", – сказав уповноважений.

Лубінець наголошує – нова тактика РФ є порушенням Женевських конвенцій і окремим воєнним злочином, тож Україна привертає увагу до цього представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та вимагає від них реакції.

"Україна досі не має офіційного доступу до військовополонених та цивільних заручників, оскільки РФ продовжує обмежувати їх відвідування представниками МКЧХ, які мають відповідний мандат. Однак з інших каналів отримання інформації маємо повну картину, що там відбувається. Велика частина перебуває під постійними тортурами, фізичними, психологічними тортурами з боку Російської Федерації ", – додав омбудсмен.

Понад 1900 захисників Маріуполя залишаються в російському полоні.