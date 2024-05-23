Російські окупанти почали "ховатися" від українського підпілля на ТОТ

Російські окупанти почали все більше боятися підпілля на тимчасового окупованих землях України. Зокрема, окупаційній "поліції" на Тот заборонили носити форму у вільний від чергування час.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях через страх підпілля окупанти заборонили місцевим поліцаям ходити у формі у вільний від чергування час. Співробітники так званих мвс мають ходити в цивільному, аби не наражати себе зайвий раз на небезпеку "диверсійних груп", – пишуть у спротиві.

У ЦНС додають, що попри заяви колабораційних адміністрацій про "підтримку на референдумах", окупанти знають реальне становище справ щодо безпеки росіян на ТОТ.