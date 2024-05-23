Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти почали "ховатися" від українського підпілля на ТОТ

Через страх підпілля росіяни заборонили носити "поліцаям" форму.

Російські окупанти почали "ховатися" від українського підпілля на ТОТ
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти почали все більше боятися підпілля на тимчасового окупованих землях України. Зокрема, окупаційній "поліції" на Тот заборонили носити форму у вільний від чергування час.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях через страх підпілля окупанти заборонили місцевим поліцаям ходити у формі у вільний від чергування час. Співробітники так званих мвс мають ходити в цивільному, аби не наражати себе зайвий раз на небезпеку "диверсійних груп", – пишуть у спротиві.

У ЦНС додають, що попри заяви колабораційних адміністрацій про "підтримку на референдумах", окупанти знають реальне становище справ щодо безпеки росіян на ТОТ. 

  • На тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять інформаційну операцію з метою дискредитації українського підпілля. Зокрема, окупанти поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies