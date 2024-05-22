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Росіяни атакували Харків, 12 людей поранено. Ворог використав новий боєприпас (оновлено)

Внаслідок обстрілів є загоряння та руйнування.

Росіяни атакували Харків, 12 людей поранено. Ворог використав новий боєприпас (оновлено)
Обстріли Харкова
Фото: Офіс генпрокурора

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по житловій забудові у Шевченківському району Харкова. За даними станом на 19:07, поранені 12 людей – ці дані повідомили в МВС

Деталі удару повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. О 14.05 Синєгубов написав у Telegram, що окупанти завдали удар по місту. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе, автомобілі, тролейбус, багатоквартирний будинок.

Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених. У важкому стані перебував водій тролейбуса. Згодом кількість поранених зросла до дев'яти, потім – до 12.

У МВС додали, що для удару росіяни могли використати уніфікований боєприпас.

"За попередніми даними, ворог застосував проти мирного населення Харкова уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас УМПБ Д-30", – йдеться у повідомленні.

Харків, наслідки обстрілів
Фото: Офіс генпрокурора
Харків, наслідки обстрілів

Харків, наслідки обстрілів
Фото: Офіс генпрокурора
Харків, наслідки обстрілів

  • Учора біля 7 ранку знову атакувала Харків. Ворог поцілив ракетами у транспортне підприємство.
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