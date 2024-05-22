Внаслідок обстрілів є загоряння та руйнування.

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по житловій забудові у Шевченківському району Харкова. За даними станом на 19:07, поранені 12 людей – ці дані повідомили в МВС.

Деталі удару повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. О 14.05 Синєгубов написав у Telegram, що окупанти завдали удар по місту. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе, автомобілі, тролейбус, багатоквартирний будинок.

Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених. У важкому стані перебував водій тролейбуса. Згодом кількість поранених зросла до дев'яти, потім – до 12.

У МВС додали, що для удару росіяни могли використати уніфікований боєприпас.

"За попередніми даними, ворог застосував проти мирного населення Харкова уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас УМПБ Д-30", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора Харків, наслідки обстрілів

Фото: Офіс генпрокурора Харків, наслідки обстрілів