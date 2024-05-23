Росіяни атакували 8 громад Сумщини

Сьогодні, 23 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 108 вибухів.
По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, ракетами з вертольоту та дронами.
Також з артилерії, мінометів та дронами росіяни атакували Юнаківська громаду.
По Краснопільській громаді армія РФ била з міномету та артилерії, а по Білопільській - з артилерії та дронами.
Дронами та мінометами окупанти вдарили по Есманьській громаді.
Дружбівську громаду російські військові атакували з РСЗВ “Град”, Хотінську - дронами, а Середино-Будську - з мінометів.