Росіяни атакували 8 громад Сумщини

Під час обстрілів у області пролунало 108 вибухів.

Сьогодні, 23 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 108 вибухів.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, ракетами з вертольоту та дронами.

Також з артилерії, мінометів та дронами росіяни атакували Юнаківська громаду.

По Краснопільській громаді армія РФ била з міномету та артилерії, а по Білопільській - з артилерії та дронами.

Дронами та мінометами окупанти вдарили по Есманьській громаді.

Дружбівську громаду російські військові атакували з РСЗВ “Град”, Хотінську - дронами, а Середино-Будську - з мінометів.