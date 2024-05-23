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В'язень колонії за завданням росіян формував "групи підтримки" для прориву ворожих ДРГ до Харкова, - СБУ

Для цього він вербував інших засуджених, у яких закінчувався термін покарання.

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ, який формував "групи підтримки" для прориву російських ДРГ до Харкова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожі поплічники мали сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп для захоплення стратегічних об’єктів регіону. Для виконання цього завдання окупанти залучили в’язня з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю.

За вказівкою росіян він вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання. Після виходу з тюрми вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів.

Фото: СБУ

Також росіяни сподівалися отримати точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним "звітом" про систему їх охорони.

"Ці дані потрібні були окупантам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони області в «обхід» оборонних ліній українських військ. Однак Служба безпеки зірвала плани РФ та викрила агента", - зазначли в СБУ.

Встановлено, що ув’язнений був завербований, коли з 2012 року відбував строк на тимчасово окупованій частині території Луганщини. До початку повномасштабного вторгнення Росії його перевели до виправної колонії на Харківщині.

Перед "етапуванням" він отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності.

Ще в тюрмі він мав сформувати власну агентурну групу, а після виходу на волю – дистанційно зв’язатись зі своїм куратором для уточнення завдань і термінів їх виконання.

Слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту-в’язню про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Раніше СБУ також повідомила  про підозру бойовикам, які намагалися прорвати оборону Куп’янська.

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