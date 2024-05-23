На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Секретар оборонного комітету: без мобілізації Росія не зможе наступати на Київ, але здатна на прикордонні операції

На думку нардепа, для захоплення великих територій в ворога поки що сил не вистачить. 

Секретар оборонного комітету: без мобілізації Росія не зможе наступати на Київ, але здатна на прикордонні операції
Роман Костенко, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО,
Фото: Макс Требухов

Наступ на Київ – стратегічне завдання для Росії. Але для атаки на столицю зараз їй може не вистачити резервів. Під час наступу на Харківську область росіяни зайшли трьома-п'ятьма батальйонами, чого замало для виконання серйозної операції, вважає народний депутат, секретар оборонного комітету Роман Костенко

В інтерв'ю LB.ua він розповів, що для наступу на Київ Росії довелося б проводити мобілізацію. До того ж, столиця укріплена, що ускладнює атаки для ворога. 

"Тому стратегічно найбільш логічний усе ж наступ через Харків, Суми. А з іншого боку, з Вугледара або із Запорізької області. Якщо подивитися на карту – щоб зробити такі кліщі, зімкнути їх десь на напрямку Дніпра", – пояснив він.

Таким чином ворогу вдалося би повністю відрізати східні армії та частини південної.

"Однак для цього їм потрібно, мабуть, у два рази більше військ", – припускає він.

Водночас Костенко не виключає, що росіяни можуть спробувати атакувати і в напрямку Києва, і в напрямку Сум. 

"Але їм не вистачить сил провести стратегічні операції зі знищення наших Збройних сил чи захоплення великих територій. Думаю, на якусь операцію поблизу кордону вони спроможні. На стратегічні в глибину України поки що їм сил не вистачить. Потрібно добирати особовий склад і комплектувати бригади", – додав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies