Секретар оборонного комітету: без мобілізації Росія не зможе наступати на Київ, але здатна на прикордонні операції

На думку нардепа, для захоплення великих територій в ворога поки що сил не вистачить.

Наступ на Київ – стратегічне завдання для Росії. Але для атаки на столицю зараз їй може не вистачити резервів. Під час наступу на Харківську область росіяни зайшли трьома-п'ятьма батальйонами, чого замало для виконання серйозної операції, вважає народний депутат, секретар оборонного комітету Роман Костенко.

В інтерв'ю LB.ua він розповів, що для наступу на Київ Росії довелося б проводити мобілізацію. До того ж, столиця укріплена, що ускладнює атаки для ворога.

"Тому стратегічно найбільш логічний усе ж наступ через Харків, Суми. А з іншого боку, з Вугледара або із Запорізької області. Якщо подивитися на карту – щоб зробити такі кліщі, зімкнути їх десь на напрямку Дніпра", – пояснив він.

Таким чином ворогу вдалося би повністю відрізати східні армії та частини південної.

"Однак для цього їм потрібно, мабуть, у два рази більше військ", – припускає він.

Водночас Костенко не виключає, що росіяни можуть спробувати атакувати і в напрямку Києва, і в напрямку Сум.

"Але їм не вистачить сил провести стратегічні операції зі знищення наших Збройних сил чи захоплення великих територій. Думаю, на якусь операцію поблизу кордону вони спроможні. На стратегічні в глибину України поки що їм сил не вистачить. Потрібно добирати особовий склад і комплектувати бригади", – додав він.