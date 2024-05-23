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НАБУ відповіло на закиди САП по справі Голика: "було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування"

Слідство почали на підставі повідомлення від Управління внутрішнього контролю директору НАБУ. 

НАБУ відповіло на закиди САП по справі Голика: "було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування"

Національне антикорупційне бюро розслідує можливий виток інформації. Досудове слідство розпочали у зв'язку з повідомленням директору Бюро від Управління внутрішнього контролю.

Від початку реєстрації в ЄРДР майже всі слідчі дії проводили безпосередньо прокурори САП, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Доводимо до відома колег в САП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування. НАБУ завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування і чекає від наших основних партнерів такого ж підходу", – йдеться у повідомленні Бюро.

  • Вчора "Цензор нет" повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура, покликана розслідувати корупційні справи, які переважно веде НАБУ, проводить обшуки в співробітника Бюро.
  • В САП уточнили, що слідчі дії відбувалися не в приміщенні Бюро, а саме у співробітника. САП перевіряло можливий злив даних про розслідування.
  • При цьому в прокуратурі заявили, що залучили до обшуку Національну поліцію "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". 
  • За інформацією УП, представникам НАБУ закидають розголошення даних досудового слідства по справі "великого будівництва" в інтересах бізнесмена Юрія ролика – фігуранта розслідування.
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