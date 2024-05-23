НАБУ відповіло на закиди САП по справі Голика: "було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування"

Національне антикорупційне бюро розслідує можливий виток інформації. Досудове слідство розпочали у зв'язку з повідомленням директору Бюро від Управління внутрішнього контролю.

Від початку реєстрації в ЄРДР майже всі слідчі дії проводили безпосередньо прокурори САП, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Доводимо до відома колег в САП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування. НАБУ завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування і чекає від наших основних партнерів такого ж підходу", – йдеться у повідомленні Бюро.