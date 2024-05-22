​Співробітники САП і Нацполіції провели обшук у детектива НАБУ через можливий злив даних

"Обшук здійснювався виключно за місцем проживання. У приміщеннях Бюро жодних слідчих дій не проводилося".

За місцем проживання детектива одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро проводили обшуки.

Це підтвердила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У відповідь на запити медіа щодо проведення обшуків у НАБУ повідомляємо наступне. САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро", - йдеться в повідомленні.

САП перевіряє можливий злив даних про розслідування співробітниками НАБУ. Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника Бюро.

"Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ", - наголосили в прокуратурі.

"До обшуку було залучено Національну поліцію через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань НАБУ", - додали в САП.

Сьогодні у справі провели обшуки в одного із детективів НАБУ. До проведення обшуку залучили працівників Нацполіції.

Жодного доступу до матеріалів справ НАБУ залучені співробітники поліції не отримували. Ніяких обшуків у приміщенні Нацбюро не проводилося.

Найбільш загрозливим у цій історії є сама підстава для обшуку – можливе розголошення даних досудового розслідування співробітниками НАБУ.

Згідно зі статтею Кримінального кодексу, розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Раніше головний режактор Цензор.НЕТ Юрій повідомив, що прокурори САП та співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі проводять обшуки у одного з детективів спецпідрозділу НАБУ, який веде роботу під прикриттям.