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НАБУ озвучило деталі підозри Смирнову: йдеться про незаконне збагачення на 15,7 млн гривень

Політик записав майно на друга і брата, але продовжував ним користуватися.

НАБУ озвучило деталі підозри Смирнову: йдеться про незаконне збагачення на 15,7 млн гривень
Андрій Смирнов
Фото: надано пресслужбою

Ексзаступник голови Офісу президента Андрій Смирнов підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Про це повідомили в НАБУ.

У період з 2020 по 2022 посадовець, за версією слідства, набув активи вартістю 17,1 млн грн, але його заощадження та офіційний дохід за цей період складав 1,3 млн. Він купив дві машини (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Для приховання цього Смирнов оформив майно на друга й брата, при цьому залишив за собою право на користування. 

Фото: НАБУ

Фото: Офіс генерального прокурора

  • Сьогодні вдень про оголошення підозри Смирнову з посиланням на джерела повідомили одразу декілька медіа.
  • Згодом отримання підозри в незаконному збагаченні підтвердив Смирнов, назвавши це "очікуваним".
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