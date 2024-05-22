НАБУ озвучило деталі підозри Смирнову: йдеться про незаконне збагачення на 15,7 млн гривень

Ексзаступник голови Офісу президента Андрій Смирнов підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Про це повідомили в НАБУ.

У період з 2020 по 2022 посадовець, за версією слідства, набув активи вартістю 17,1 млн грн, але його заощадження та офіційний дохід за цей період складав 1,3 млн. Він купив дві машини (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Для приховання цього Смирнов оформив майно на друга й брата, при цьому залишив за собою право на користування.

Фото: НАБУ

Фото: Офіс генерального прокурора