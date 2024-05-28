На шляху до поновлення у Верховному Суді з російським паспортом: хронологія подій у справі Богдана Львова

15.09.2022
«Схеми» (Радіо Свобода) опублікували розслідування «Український суддя з російським паспортом», у якому навели численні докази з низки джерел і баз даних, що тодішній голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдан Львов — громадянин Російської Федерації. Причому з 1999 року, оформив громадянство в Москві, хоч на той момент уже працював суддею в Україні. А 2012 року оновив паспорт, оскільки йому виповнилося 45.
26.09.2022
Верховний Суд повідомив, що СБУ скасувала Львову допуск до державної таємниці.
30.09.2022
Військовослужбовиця і депутатка Київради Аліна Михайлова зареєструвала петицію № 22/165182-еп «Перевірити наявність підстав для припинення громадянства судді Верховного Суду Богдана Львова». За декілька днів зібрали понад 25 000 підписів.
03.10.2022
Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації згідно з даними реєстрів РФ.
03.10.2022
Відбулися збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо дострокового звільнення судді Львова з посади голови цієї установи. Не звільнили — забракло голосів.
04.10.2022
Фундація DEJURE попросила голову Верховного Суду припинити трудові відносини з Львовим, а також ініціювати перевірки всіх суддів ВСУ на іноземне громадянство.
Пізніше, 12.10, Верховний Суд відповів, що лист із проханням перевірити наявність й обставин набуття іноземного громадянства суддями Верховного Суду відправили до Служби безпеки України.
05.10.2022
Пресслужба Верховного Суду повідомила, що Богдана Львова відрахували зі штату Верховного Суду з 05.10.2022 (наказ від 04.10.2022 року).
26.10.2022
До ОАСК надійшов адміністративний позов Богдана Юрійовича Львова проти Верховного Суду у справі № 640/18519/22. Львов попросив ОАСК визнати протиправним і скасувати наказ голови Верховного Суду про його відрахування зі штату Верховного Суду.
Українське правосуддя з паспортом РФ: як держава (не) перевіряє громадянство представників судової влади
28.10.2022
Президент відповів на петицію щодо громадянства Львова: «...дано доручення Комісії при Президентові України з питань громадянства вивчити порушене в електронній петиції питання, перевірити наявність підстав для припинення громадянства України Б. Львова та за результатами розгляду прийняти відповідне рішення».
Утім жодних результатів так і немає. Фундація DEJURE неодноразово листувалася з компетентними органами, отримала відмови в наданні інформації та вже виграла кілька справ, які зобовʼязують Комісію та ДМС усе ж надати запитувану інформацію.
05.07.2023
Через ліквідацію Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) КОАС прийняв адміністративну справу Львова проти Верховного Суду № 640/18519/22 до провадження. Розподілив її на суддю Альону Кушнову.
28.09.2023
Перше підготовче засідання в Київському окружному адміністративному суді у справі Львова. Суд постановив витребувати у Верховного Суду докази перевірки наявності у Богдана Львова російського громадянства (зокрема, копію листувань із СБУ, наказів про відпустку Львова й про відрахування його зі штату тощо), які відсутні в матеріалах справи.
10.01.2024
Суддя КОАС Альона Кушнова зобовʼязала поновити скандального Богдана Львова у штаті Верховного Суду.
06.02.2024
Верховний Суд подав апеляційну скаргу на рішення КОАС у справі Львова проти Верховного Суду.
08.02.2024
Богдан Львов повідомив, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду заяву про його відрахування з Верховного Суду, не вимагаючи попередньо пройти національні суди.
28.03.2024
Колегія суддів ШААС за головування Андрія Кучми почала розглядати апеляційну скаргу Верховного Суду на рішення про поновлення Богдана Львова у складі ВС. На засіданні судді намагалися з’ясувати, з ким же СБУ листувалася, у яких реєстрах перевіряла інформацію тощо, проте відповіді були розмитими й неточними. Як підмітив головуючий суддя: «Мені здається, простіше спитати вільних слухачів у цьому залі, вони більш обізнані в цьому питанні».
25.04.2024
Друге засідання у ШААС, на якому СБУ остаточно підтвердила позицію про російське громадянство Богдана Львова. Шостий апеляційний адміністративний суд оголосив перерву в розгляді справи до 30 травня.
Ми зараз тут. 30.05.2024
Рішення, від якого залежить не лише доля Богдана Львова та Верховного Суду, але й доля інших держслужбовців з російським громадянством. ШААС має вирішити, чи правомірним було рішення судді Альони Кушнової в першій інстанції, яким вона ухвалила поновити Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду.
Суддя Верховного Суду, яка отримує довічні мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
Справа Богдана Львова тягнеться понад два роки, а він і досі громадянин України з чималими шансами поновитися у Верховному Суді. Судова практика на користь Львова вплине на свободу дій інших росіян в українських держорганах.
Українська влада ж у цих питаннях зайняла пасивну позицію, держоргани хаотично перекидають відповідальність один на одного і не можуть порозумітися. Тим часом російські громадяни ще й можуть мати доступ до держтаємниці. Це ставить під прямий удар національну безпеку України та потребує невідкладного рішення.
36 — стільком особам, за інформацією Автомайдану, Президент припинив громадянство України за період повномасштабної війни. Серед них є й екснардепи, як-от Рабінович і Васильковський, і навіть священники, як-от митрополит Іонафан. І всі ці рішення прийняли на основі матеріалів, наданих СБУ. Проте прізвище Богдана Львова там відсутнє.