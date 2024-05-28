На шляху до поновлення у Верховному Суді з російським паспортом: хронологія подій у справі Богдана Львова

Уже 30 травня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва (ШААС) має ухвалити рішення в цій справі, яке одразу набере чинності, а отже, поверне Львову суддівську мантію або ж ні.

Восени 2022 року у країні прогримів скандал: у голови Касаційного господарського суду (третя посада в ієрархії українського судочинства) у складі Верховного Суду Богдана Львова виявили російське громадянство . Здавалося б, на цьому карʼєра судді мала б завершитися, та сталося не так, як гадалося. Богдан Львов не здається й позивається до Верховного Суду, аби поновив його на посаді.

Матеріали з розслідування про російське громадянство судді Богдана Львова

15.09.2022

«Схеми» (Радіо Свобода) опублікували розслідування «Український суддя з російським паспортом», у якому навели численні докази з низки джерел і баз даних, що тодішній голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдан Львов — громадянин Російської Федерації. Причому з 1999 року, оформив громадянство в Москві, хоч на той момент уже працював суддею в Україні. А 2012 року оновив паспорт, оскільки йому виповнилося 45.

26.09.2022

Верховний Суд повідомив, що СБУ скасувала Львову допуск до державної таємниці.

30.09.2022

Військовослужбовиця і депутатка Київради Аліна Михайлова зареєструвала петицію № 22/165182-еп «Перевірити наявність підстав для припинення громадянства судді Верховного Суду Богдана Львова». За декілька днів зібрали понад 25 000 підписів.

03.10.2022

Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації згідно з даними реєстрів РФ.

03.10.2022

Відбулися збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо дострокового звільнення судді Львова з посади голови цієї установи. Не звільнили — забракло голосів.

Фото: dejure.foundation

04.10.2022

Фундація DEJURE попросила голову Верховного Суду припинити трудові відносини з Львовим, а також ініціювати перевірки всіх суддів ВСУ на іноземне громадянство.

Пізніше, 12.10, Верховний Суд відповів, що лист із проханням перевірити наявність й обставин набуття іноземного громадянства суддями Верховного Суду відправили до Служби безпеки України.

05.10.2022

Пресслужба Верховного Суду повідомила, що Богдана Львова відрахували зі штату Верховного Суду з 05.10.2022 (наказ від 04.10.2022 року).

26.10.2022

До ОАСК надійшов адміністративний позов Богдана Юрійовича Львова проти Верховного Суду у справі № 640/18519/22. Львов попросив ОАСК визнати протиправним і скасувати наказ голови Верховного Суду про його відрахування зі штату Верховного Суду.

28.10.2022

Президент відповів на петицію щодо громадянства Львова: «...дано доручення Комісії при Президентові України з питань громадянства вивчити порушене в електронній петиції питання, перевірити наявність підстав для припинення громадянства України Б. Львова та за результатами розгляду прийняти відповідне рішення».

Утім жодних результатів так і немає. Фундація DEJURE неодноразово листувалася з компетентними органами, отримала відмови в наданні інформації та вже виграла кілька справ, які зобовʼязують Комісію та ДМС усе ж надати запитувану інформацію.

Богдан Львов у суді 25 квітня 2024 року

05.07.2023

Через ліквідацію Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) КОАС прийняв адміністративну справу Львова проти Верховного Суду № 640/18519/22 до провадження. Розподілив її на суддю Альону Кушнову.

28.09.2023

Перше підготовче засідання в Київському окружному адміністративному суді у справі Львова. Суд постановив витребувати у Верховного Суду докази перевірки наявності у Богдана Львова російського громадянства (зокрема, копію листувань із СБУ, наказів про відпустку Львова й про відрахування його зі штату тощо), які відсутні в матеріалах справи.

10.01.2024

Суддя КОАС Альона Кушнова зобовʼязала поновити скандального Богдана Львова у штаті Верховного Суду.

06.02.2024

Верховний Суд подав апеляційну скаргу на рішення КОАС у справі Львова проти Верховного Суду.

08.02.2024

Богдан Львов повідомив, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду заяву про його відрахування з Верховного Суду, не вимагаючи попередньо пройти національні суди.

28.03.2024

Колегія суддів ШААС за головування Андрія Кучми почала розглядати апеляційну скаргу Верховного Суду на рішення про поновлення Богдана Львова у складі ВС. На засіданні судді намагалися з’ясувати, з ким же СБУ листувалася, у яких реєстрах перевіряла інформацію тощо, проте відповіді були розмитими й неточними. Як підмітив головуючий суддя: «Мені здається, простіше спитати вільних слухачів у цьому залі, вони більш обізнані в цьому питанні».

25.04.2024

Друге засідання у ШААС, на якому СБУ остаточно підтвердила позицію про російське громадянство Богдана Львова. Шостий апеляційний адміністративний суд оголосив перерву в розгляді справи до 30 травня.

Ми зараз тут. 30.05.2024

Рішення, від якого залежить не лише доля Богдана Львова та Верховного Суду, але й доля інших держслужбовців з російським громадянством. ШААС має вирішити, чи правомірним було рішення судді Альони Кушнової в першій інстанції, яким вона ухвалила поновити Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду.

Фото: Радіо Свобода Суддя Богдан Львов

Справа Богдана Львова тягнеться понад два роки, а він і досі громадянин України з чималими шансами поновитися у Верховному Суді. Судова практика на користь Львова вплине на свободу дій інших росіян в українських держорганах.

Українська влада ж у цих питаннях зайняла пасивну позицію, держоргани хаотично перекидають відповідальність один на одного і не можуть порозумітися. Тим часом російські громадяни ще й можуть мати доступ до держтаємниці. Це ставить під прямий удар національну безпеку України та потребує невідкладного рішення.

36 — стільком особам, за інформацією Автомайдану, Президент припинив громадянство України за період повномасштабної війни. Серед них є й екснардепи, як-от Рабінович і Васильковський, і навіть священники, як-от митрополит Іонафан. І всі ці рішення прийняли на основі матеріалів, наданих СБУ. Проте прізвище Богдана Львова там відсутнє.