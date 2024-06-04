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Частина поїздів до польського Хелма змінила кінцеву станцію на Дорохуськ. Продаж квитків вже стартував

Зміна кінцевої станції пов’язана з ремонтними роботами.

Частина поїздів до польського Хелма змінила кінцеву станцію на Дорохуськ. Продаж квитків вже стартував
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила про початок продажів квитків на Дорохуськ. Компанія нагадала, що частина звичних для пасажирів поїздів до/з Хелма змінює свою кінцеву станцію на Дорохуськ через ремонти на польській залізниці з 23 червня до кінця літа.

“Тому якщо ви подорожуєте до Варшави або Любліна пересадковими поїздами №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро, шукайте їх у застосунку за місцем призначення "Дорохуськ". Наш застосунок підказуватиме цю опцію при пошуку Варшави Та Хелма”, – йдеться в повідомленні.

Також компанія зазначає, що у Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді Укрзалізниці. Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорохуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника.

Нагадаємо, Укрзалізниця з 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини. Продаж квитків за оновленим графіком від 9 червня вже розпочався.

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