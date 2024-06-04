Частина поїздів до польського Хелма змінила кінцеву станцію на Дорохуськ. Продаж квитків вже стартував

Укрзалізниця повідомила про початок продажів квитків на Дорохуськ. Компанія нагадала, що частина звичних для пасажирів поїздів до/з Хелма змінює свою кінцеву станцію на Дорохуськ через ремонти на польській залізниці з 23 червня до кінця літа.

“Тому якщо ви подорожуєте до Варшави або Любліна пересадковими поїздами №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро, шукайте їх у застосунку за місцем призначення "Дорохуськ". Наш застосунок підказуватиме цю опцію при пошуку Варшави Та Хелма”, – йдеться в повідомленні.

Також компанія зазначає, що у Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді Укрзалізниці. Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорохуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника.

Нагадаємо, Укрзалізниця з 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини. Продаж квитків за оновленим графіком від 9 червня вже розпочався.