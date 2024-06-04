​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Бельгія закликає уряди ЄС підтримати позбавлення Угорщини права голосу у блоці
Бельгія закликає уряди ЄС підтримати позбавлення Угорщини права голосу у блоці
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
ГоловнаСуспільствоВійна

У Польщі заарештували вже 18 людей через підозри у плануванні диверсій на користь Росії

Один з арештованих, ймовірно, був причетний до планування вбивства президента України Володимира Зеленського.

У Польщі заарештували вже 18 людей через підозри у плануванні диверсій на користь Росії
Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Симоняк
Фото: Marcin Stępień/Agencja Wyborcza.pl

У Польщі загалом заарештували 18 людей за звинуваченнями у вчиненні проросійських і пробілоруських ворожих дій, повідомили у міністерстві внутрішніх справ країни, пише The Guardian з посиланням на Reuters.

Один з арештованих, ймовірно, був причетний до планування вбивства президента України Володимира Зеленського.

Десять із них (їх затримували з грудня) брали безпосередню участь у плануванні різноманітних диверсій у всій Польщі.

Польська влада пов’язує деякі нещодавні підпали або спроби підпалу з агентами, спонсорованими Росією. За інформацією агентства внутрішньої безпеки, серед арештованих за останні місяці є громадяни Польщі, Білорусі та України.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Польська прокуратура заявила, що в квітні затримали поляка, який, як стверджується, був готовий шпигувати на користь російської військової розвідки для ймовірної змови з метою вбивства Зеленського.

Міністр внутрішніх справ Томаш Симоняк зазначив, що можливі диверсії були частиною ширшого плану, включно з кібератаками, спрямуванням мігрантів у Білорусь для перетину кордону з Польщею та загрозою безпеці Польщі.

“Ми не сумніваємося, що за вказівкою іноземної держави, Росії, діють люди, які готові загрожувати життю, здоров’ю та майну польських громадян”, – сказав урядовець.

  • Кілька днів тому Польське агентство преси (PAP) заявило про кібератаку після того, як на сайті з'явилися новини про нібито часткову мобілізацію поляків, яку анонсував глава уряду Дональд Туск.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies