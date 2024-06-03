15 років за гратами відсидить агент Кремля, який готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ

Російський агент, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, отримав реальний термін ув’язнення на 15 років.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Серед основних цілей ворога була теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств обласного центру.

“Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ, зловмисник фотографував периметр енергооб’єкта”, ‒ повідомили у спецслужбі.

Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента, задокументували його розвідактивність і затримали у вересні 2022 року.

Як встановило розслідування, засудженим є 74-річний мешканець Миколаєва, ідеологічний прихильник кремлівського режиму, якого окупанти дистанційно завербували влітку 2022 року. За співпрацю на користь РФ зраднику обіцяли грошову “винагороду” та лояльне ставлення росіян у разі захоплення регіону.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми. Його визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).