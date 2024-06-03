В районах Чорного та Азовського морів спостерігається значна кількість російської авіації, — Плетенчук

У районах Чорного та Азовського морів наразі спостерігається значна кількість російської авіації, водночас руху кораблів в акваторіях не спостерігається.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, пише Укрінформ.

"В морі основна проблема — це досить велика присутність російської авіації. Вона представлена як розідувальними дронами, які вони (окупанти - ред.) щодня втрачають на нашому напрямку, так і різноманітними видами винищувальної авіації, тактичної та патрульної", — сказав Плетенчук.

Речник зазначає, що росіяни намагаються задіяти буквально весь наявний авіапарк — від кількох моделей гелікоптерів і закінчуючи літаками Су, МіГ, а також Бе-12.

Водночас у морі ситуація залишається стабільною. Загалом російських кораблів у морі немає, лише "деякий рух" в пункті базування, але це здебільшого пов'язано зі зміною місця якірної стоянки.

"Зранку в морі був один дизель-електричний підводний човен проєкту "Варшавянка" - це носій крилатих ракет, але він був порожній. Це один з двох підводних човнів, які "відстрілялися" минулого разу, запустили 8 ракет", — сказав Плетенчук.