На фронті з початку доби відбулося 44 бойових зіткнення, – Генштаб

Зокрема, за сьогодні уже 20 разів намагався ворог покращити свої позиції на Покровському напрямку.

З початку доби на лінії бойового зіткнення відбулося 44 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські загарбники обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Сумщини з території Курської та Бєлгородської областей російської федерації, а саме з російського Волфиного ворог вів вогонь по українському Волфине та зі Сподарюшиного обстріляв Попівку.

На Куп’янському напрямку тривають бойові дії в районі Петропавлівського. Інша активність ворога тут наразі відсутня.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районах Невського та Серебрянського лісу. Боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку йдуть бої в районі Верхньокам’янського. Загалом за сьогодні це вже третя атака, попередні дві - успішно відбито.

Також ворог проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського. Ситуація контрольована.

Уже 20 разів намагався ворог покращити свої позиції на Покровському напрямку за сьогодні. Наразі тривають бої в районах Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобородівки та Новопокровського.

На Оріхівському напрямку було відбито дві атаки ворога.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.