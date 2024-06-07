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​На Дніпропетровщині через обстріли постраждали дві жінки

Окупанти запускали по області безпілотники, били із артилерії.

​На Дніпропетровщині через обстріли постраждали дві жінки
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області через обстріли постраждали дві жінки. У Нікополі спалахнули пожежі. Пошкоджено лінії електропередач.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе. Від вечора найбільше потерпав сам Нікополь. Постраждали дві жінки – 70 та 61 років. Лікуватимуться амбулаторно", – написав він у телеграмі.

У місті сталися пожежі.Пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені. Знищені або побиті кілька авто. 

Наслідки атаки на Дніпропетровщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки на Дніпропетровщину
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Зачепило лінії електропередач. 

Поцілив агресор і по Мирівській та Марганецькій громадах. Там люди вціліли.

"Вночі наші оборонці знищили над областю 3 шахеди. Два в Дніпровському й ще один – у Криворізькому районі", – зазначив Лисак. 

В ніч на 7 червня ППО збила 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

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