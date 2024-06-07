Військовий інститут провів зустріч з Бужанським – нардепом, що блокував деколонізацію і голосував проти Дня пам'яті

Парламентар розповідав курсантам про "важливість історії" та інформаційні операції.

Військовий інститут імені Тараса Шевченка провів зустріч студентів із народним депутатом Максимом Бужанським. Інститут опублікував про це повідомлення в Facebook, але згодом видалив допис.

Згідно з уже видаленим дописом, нардеп виступав на тему "Сучасний етап державотворення в Україні". Від інституту участь у заході взяли заступник начальника з навчальної роботи полковник Анатолій Лойшин і начальник кафедри військової політології Юрій Пунда.

Інститут повідомив, що курсанти на зустрічі з Бужанським обговорювали "проблеми про важливість навчання та розвитку", "питання про значущість критичного мислення населення" і інформаційні операції.

А Бужанський "чітко наголосив про важливість історії, адже історія – це величезна відповідальність народу".

Фото: Анатолій Штефан Видалений допис про зустріч із курсантами

Максим Бужанський, який розповідав курсантам про історію, єдиний серед усіх парламентарів проголосував проти призначення дати 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Також він блокував розгляд законопроєкту про деколонізацію географічних назв в Україні та очищення країни від наслідків російської імперської політики.

Бужанський також відмовлявся у ефірі телеканалу переходити на українську мову.