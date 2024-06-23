Головне за неділю, 23 червня: удар авіабомбами по Харкову, бої на Куп’янському та Покровському напрямках, евакуація з Торецька

Бойові дії на Донеччині, 92 бойових зіткнення, ворожі обстріли, хмара диму в Кривому Розі, графіки відключень на завтра. Яким запам’ятається 851-й день повномасштабної війни.

Обстріл Селидового на Донеччині 23 червня 2024 року

Окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо відомо про загиблого і 11 поранених.

Ворожий приліт в приватне домоволодіння. Є загоряння гаражу та господарчої споруди.

Станом на 15:50 стало відомо про ще трьох постраждалих в іншому районі міста ‒ там окупанти поцілили по дитячому навчальному закладу.

Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

О 17:07 в ОВА повідомили, що станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Загинув 73-річний чоловік.

Без світла опинилася половина споживачів Харкова і через авіаудари в місті призупинився рух метро. Електропостачання вже повернули.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог продовжує активні дії на багатьох напрямках, намагаючись прорвати оборону українських військ. Станом на 19.00 23 червня на фронті зафіксували 92 російських атак. Ворог продовжує докладати основних зусиль на Куп’янському та Покровському напрямках.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена - було дев’ять бойових зіткнень неподалік п’яти різних населених пунктів. Бої тривали у двох локаціях, біля Синьківки і Стельмахівки ще продовжувалися.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 червня – в новині.

Торецька міська військово-цивільна адміністрація закликала жителів якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.

У ВЦА наголосили, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагає у цьому благодійний фонд "Схід SOS". Людей розміщують у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.

Також сьогодні відбувся ще один евакуаційний рейс. Людей перевезли до Дніпра.

Генштаб ЗСУ 23 червня повідомив, що на Торецькому напрямку ворог активізував бойові дії за підтримки авіації та бронетехніки.

Нині зокрема внаслідок авіаудару загинула жителька.

23 червня окупаційні війська РФ знову атакували Селидове на Донеччині.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, поранені п'ятеро жителів, серед них - двоє дітей.

Атаку зафіксували о 17.05. за інформацією прокуратури, ворог скинув на цивільних дві авіабомби, ймовірно, УМПБ Д-30СН.

"В епіцентрі ураження опинились жителі приватного сектору. Від ворожої атаки отримала поранення ціла родина: 53 та 54-річні батько і матір та їх син 10 років, який наразі перебуває у важкому стані. Крім того, дістали тілесних ушкоджень 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Потерпілих доставлено до лікарні", - додали у прокуратурі.

Крім того, пошкоджені пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків й автомобілі.

Зранку 23 червня Кривий Ріг накрила хмара диму, також зафіксували погіршення якості повітря.

Міське управління екології повідомило, що це сталося через надзвичайну ситуацію на місцевому підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Пресслужба товариства заявила, що о 5-й ранку відключився від енергосистеми ряд виробничих потужностей. Працівникам довелося вдатися до ряду кризових технологічних дій, щоб зберегти зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників.

Зараз енергопостачання відновили і ситуація контрольована. Управління екології повідомило, що за даними автоматизованих постів моніторингу атмосферного повітря зафіксовано незначну динаміку росту концентрацій окремих забруднюючих речовин, зокрема пилу ТЧ 2,5 та ТЧ10, озону.

Завтра всі обленерго України застосовуватимуть графіки погодинних відключень цілодобово, повідомили в Укренерго.

З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причиною в компанії називають зростання споживання на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!