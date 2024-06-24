Жінку, яка розтрощила могили військових у Києві, відправили до психлікарні
Жінку, яка розтрощила могили військових у Києві, відправили до психлікарні
Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента
Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента
У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Зеленський: за тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників
Зеленський: за тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників
Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи
Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

У Збройних Силах заперечили повну окупацію Новоолександрівки: бої тривають

Учора про захоплення населеного пункту повідомили в DeepState.

У Збройних Силах заперечили повну окупацію Новоолександрівки: бої тривають
Новоолександрівка
Фото: Google

110-та бригада заперечила повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку, про яку повідомив ресурс DeepState. Відповідне повідомлення бригади розмістив СтратКом.

Військові повідомили, що інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності. За їхніми словами, значна частина цього населеного пункту захоплена, але не вся.

"Наразі на його вулицях точаться важкі бої. Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів", – йдеться у повідомленні.

Військові додали, що бої тривають і ситуація під контролем підрозділів української армії.

"Прохання до різного роду військових аналітиків та експертів з військової тематики: не розповсюджувати неперевірену інформацію, яка далека від істинної, а представників медіа – більш ретельно її перевіряти та користуватися офіційними джерелами інформації", – наголосили в бригаді. 

  • У вечірніх зведеннях Генштабу даних про втрату Новоолександрівки не було: там повідомляли, що бої за неї тривають. Вчора о 17:33 DeepState опублікував повідомлення "ворог окупував Новоолександрівку" і що росіяни намагаються закріпитися там на західних околицях. Сьогодні вранці в оновленій мапі аналітики повідомили, що в цьому та деяких інших населених пунктах ворог просунувся. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies