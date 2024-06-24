У Збройних Силах заперечили повну окупацію Новоолександрівки: бої тривають

110-та бригада заперечила повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку, про яку повідомив ресурс DeepState. Відповідне повідомлення бригади розмістив СтратКом.

Військові повідомили, що інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності. За їхніми словами, значна частина цього населеного пункту захоплена, але не вся.

"Наразі на його вулицях точаться важкі бої. Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів", – йдеться у повідомленні.

Військові додали, що бої тривають і ситуація під контролем підрозділів української армії.

"Прохання до різного роду військових аналітиків та експертів з військової тематики: не розповсюджувати неперевірену інформацію, яка далека від істинної, а представників медіа – більш ретельно її перевіряти та користуватися офіційними джерелами інформації", – наголосили в бригаді.