Держдепартамент США підтвердив факт використання росіянами хімічної зброї проти України

Також Росія використовувала хімічні засоби для боротьби з масовими заворушеннями.

Російські війська застосували проти українців заборонену хімічну речовину хлорпікрин.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

“Відповідно до Закону про заборону хімічної зброї, Державний департамент США визнав, що Росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських військ у порушення Конвенції про заборону хімічної зброї”, - йдеться у повідомленні.

Також Держдепартамент США зазначив, що Росія використовувала хімічні засоби для боротьби з масовими заворушеннями як метод ведення війни в Україні.

"Застосування таких хімічних речовин не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві США.

У зв'язку з цим Держдепартамент США наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони Росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-ий Центральний науково-дослідний інститут російського Міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї.

Крім того, санкції запроваджені щодо чотирьох компаній, які причетні до програми хімічної зброї Росії.