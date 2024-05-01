Держдепартамент США підтвердив факт використання росіянами хімічної зброї проти України

Російські війська застосували проти українців заборонену хімічну речовину хлорпікрин.
Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.
“Відповідно до Закону про заборону хімічної зброї, Державний департамент США визнав, що Росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських військ у порушення Конвенції про заборону хімічної зброї”, - йдеться у повідомленні.
Також Держдепартамент США зазначив, що Росія використовувала хімічні засоби для боротьби з масовими заворушеннями як метод ведення війни в Україні.
"Застосування таких хімічних речовин не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві США.
У зв'язку з цим Держдепартамент США наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони Росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-ий Центральний науково-дослідний інститут російського Міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї.
Крім того, санкції запроваджені щодо чотирьох компаній, які причетні до програми хімічної зброї Росії.
- Армія РФ систематично застосовує хімічну зброю проти ЗСУ, що є порушенням Конвенції про хімічну зброю.
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За березень Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин. Командування Сил підтримки ЗСУ наголосило, що це на 90 випадків більше, ніж за попередній період.