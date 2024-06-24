Держсекретарем МОН може стати Інна Солодка, яка раніше працювала на цій посаді в МОЗ і зазнала критики від колег

Уряд може призначити державним секретарем міністерства освіти науки Інну Солодку, яка раніше займала таку посаду в міністерстві охорони здоров'я та міністерстві економіки.

За даними джерел LB.ua в уряді, подання на призначення в МОН зробив очільник цього міністерства Оксен Лісовий. Співрозмовники повідомили, що він аргументував це її "грамотністю".

Однак коли саме уряд затвердить її чи затвердить взагалі – питання все ще відкрите – через минулу кар'єру Солодкої.

Спершу Солодка була в.о. держсекретаря МОЗ, але потім її зробили повноцінним керівником. До того Солодка очолювала юридичний департамент Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Попереднього держсекретаря Янчука звільнили з посади в жовні 2019 з порушенням законодавства після того, як він пішов у декретну відпустку. Звільнення відбулося після зміни керівництва МОЗ: тоді замість Уляни Супрун керувати ним стала Зоряна Скалецька. Одразу після звільнення Супрун в міністерстві почали "вичавлювати" попередню команду.

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вказувала, що Солодка була колегою голови юридичної служби МОЗ часів Богатирьової.

Експрацівниця МОЗ Ірина Литовченко в 2019 році в інтерв'ю УП говорила, що після зміни керівництва міністерства її та членів її команди "намагались підловити на порушенні дисципліни, лунали погрози в ті три дні, коли я працювала держсекретарем". Литовченко працювала гендиректором Директорату стратегічного планування МОЗ з 2018 року, після того, як перемогла в конкурсі.

"Сюди приходив дивний чоловік, його приводила Інна Солодка (нинішня в.о. державного секретаря МОЗ, який керує всіма держслужбовцями – УП). Вона просила охорону не записувати його ім’я та прізвище. Він почав ходити і погрожувати співробітникам, вимагати документи, особові справи, вривався в приміщення відділу кадрів, де зберігаються особові справи, хоча не мав права. Його просили звідти піти, викликали охорону. Він порадив мені уважніше слідкувати за своїм здоров’ям і не ходити вечорами одній. Це було страшно. Потім телефонував з погрозами керівнику управління кадрами. Я зняла цього чоловіка на фото, ми змогли його ідентифікувати, і після того він більше не з’являвся. Також погрожував якийсь радник міністра Сашку Данилюку з екстренки", – розповідала вона.

Литвиненко також повідомила, що Солодка нібито дала вказівку видалити з сайту МОЗ згадки про колишню його очільницю Уляну Супрун.

28 грудня 2021 Солодку призначили державним секретарем Мінекономіки. А Янчука поновили в МОЗ. Солодка мала працювати в Мінекономіки п'ять років. Але вже наступного дня Янчука знову звільнили, а Солодку повернули в МОЗ. Інну Солодку звільнили з посади державного секретаря МОЗ 1 березня 2024 – "за власним бажанням".