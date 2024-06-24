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​СБУ затримала прикордонника, який шпигував для росіян на українсько-білоруському кордоні

Йому загрожує довічне ув’язнення. 

​СБУ затримала прикордонника, який шпигував для росіян на українсько-білоруському кордоні
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки за сприяння керівництва Держприкордонслужби викрила прикордонника-агента ФСБ Росії, який збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився завербований російською спецслужбою контрактник, керівник відділення місцевого прикордонного загону. За вказівкою окупантів він встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю.

Також він намагався передати росіянам координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Росіяни обіцяли "евакуювати" свого агента на територію РФ та влаштувати до окупаційних угруповань. Однак, Служба безпеки завчасно перехопила відповідну інформацію затримала "крота" поблизу місця служби.

За даними слідства, затриманий був дистанційно завербований співробітником ФСБ Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Контрактник потрапив у поле зору росіян, коли проходив службу на сході України.

Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. 

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