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Українцям реально треба робити в десять разів більше пересадок органів, ніж роблять зараз – МОЗ

Зараз українська система закриває близько 10% реальної потреби в трансплантації органів.

Українцям реально треба робити в десять разів більше пересадок органів, ніж роблять зараз – МОЗ
Фото: facebook.com/Олег Самчук

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів керівник Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій у МОЗ Василь Стрілка.

Стрілка порівнює Україну з іншими державами-лідерами за кількістю трансплантацій. У світі цей показник вираховують за кількістю пересадок на 1 млн населення країни.

У 2023 році в Україні провели:

  1. 61 трансплантацію серця: якби ми були на рівні Хорватії, пересадили б 440 сердець. 

  2. 4 пересадки легень: якщо порівнювати з Австрією, то у нас мало б бути 505 таких трансплантацій.

  3. 243 нирки: якщо порівнювати з лідером — Іспанією, то мало б бути 2500 пересадок нирок на рік.

Зараз в Україні – 3,6 посмертних донорів на мільйон населення. Іспанія має показник більше 40, США – більше 40. Середній показник по Європі – від 25 до 40. Тобто, аргументує фахівцеь МОЗ, можна збільшити українську систему у 10 разів.

Найбільша проблема системи зараз, каже він, не в центрах трансплантації, а у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації по всії Україні. 

Через це МОЗ створило систему, яка підштовхує лікарні і центри трансплантації до співпраці.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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