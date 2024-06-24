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До бюджету надійшло 77 млн грн від управління "облгазами Фірташа"

Облгази передали в управління АТ "Чорноморгаз" у 2022 році. 

До бюджету надійшло 77 млн грн від управління "облгазами Фірташа"
Фото: пресслужба НАК

Сьогодні, 24 червня, до держбюджету надійшов черговий транш у розмірі 77 млн грн від управителя "облгазами Фірташа" АТ "Чорноморнафтогаз".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона зазначила,  що ці кошти – це результат управління 26 облгазами, переданими АРМА у 2022 році. Тоді уряд підтримав пропозицію АРМА про трансфер 26 облгазів в управління АТ "Чорноморнафтогаз".

За словами Думи, загальна сума надходжень у 2024 році склала 164 млн грн. Вже виконано 72% від плану на перше півріччя (226,75 млн грн).

Надходження в три рази перевищують показники 2023 року.

"Наголошую, стабільні надходження від управління арештованими газорозподільними активами демонструють ефективність обраної нами стратегії та сприяють зміцненню енергетичної безпеки нашої держави, що є надважливим у воєнний час", – додала голова АРМА. 

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