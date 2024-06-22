Apple не зможе запустити свій штучний інтелект в ЄС у 2024 році через законодавство

Компанія Apple, акції якої суттєво зросли після презентації власного бачення штучного інтелекту, зіткнулася з проблемою на європейському ринку. Через особливості законодавства техногігант не зможе реалізувати функціонал свого ШІ на території Європейського Союзу у 2024 році.

Як пише The Guardian, Акт про цифрові ринки - документ ЄС, що регулює техносферу - вимагає від Apple та будь-якої іншої корпорації робити свої гаджети сумісними із сервісами та продуктами конкурентів. Через це щонайменше три інновації американців, серед яких широко розрекламований ШІ Apple Intelligence, не вдасться запустити у Старому Світі цьогоріч.

"Яблучні" критикують закон, стверджуючи, що його дотримання призведе до зниження параметрів захисту персональних даних користувачів. Натомість у Єврокомісії запевняють, що продукція Apple потраплятиме до європейських користувачів лише за умови повної відповідності законодавству.

Тож у США фанати "яблучних" зможуть оцінити нові напрацювання компанії в галузі штучного інтелекту вже восени, в той час як в Євросоюзі доведеться зачекати щонайменше до 2025 року.