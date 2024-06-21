​Наступного тижня міністри ЄС говоритимуть про можливі санкції проти Грузії через закон про "іноагентів"

24 червня керівники МЗС країн-членів Євросоюзу мають обговорити можливі санкції проти Грузії через її закон про "іноагентів", передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністри обговорять документ, який підготувала дипломатична служба ЄС. У ньому містяться варіанти дій блоку як відповідь на суперечливий грузинський закон.

Дипломат ЄС зазначив виданню, що "існує широка згода, що ЄС повинен відреагувати. Тепер нам просто потрібно знайти правильний баланс".

Серед негайних короткострокових заходів із боку Євросоюзу - призупинення двосторонніх візитів на високому рівні, зустрічей та заходів у рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Грузією, а також припинення дискусій, переговорів та підписання двосторонніх угод.

Також у ЄС пропонують "призупинити виплату коштів, які безпосередньо йдуть на користь грузинській владі, і припинити обговорення будь-якої майбутньої допомоги", а ще - переглянути фінансову допомогу для Грузії, "зокрема, з метою посилення підтримки громадянського суспільства і незалежних ЗМІ".

Якщо Грузія скасує закон, ці заходи анулюють "за умови, що занепокоєння ЄС щодо згортання демократії буде пом'якшено за допомогою чітких публічних повідомлень".

Якщо ж ситуація погіршиться (будуть нові утиски, насильство щодо протестувальників, залякування або серйозні порушення у виборчому процесі) то ЄС пропонує більш серйозні кроки. Як крайній захід ідеться про повторне запровадження візових правил для грузинських урядовців і дипломатів відповідно до "шенгенської візової вимоги для всіх власників грузинських дипломатичних/службових паспортів".

Також документ передбачає додаткові заходи, якщо зафіксують фальсифікацію виборів і серйозні порушення виборчого процесу. Як відомо, парламентські вибори у Грузії пройдуть 26 жовтня. Опозиція висловила занепокоєння, що на ці вибори може вплинути новий закон.