У Києві чоловік розвісив десятки радянських прапорців на паркані гімназії
У Києві чоловік розвісив десятки радянських прапорців на паркані гімназії
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
ГоловнаСвіт

Уряд Італії оштрафував автомобільну фірму за продаж китайських авто під виглядом італійських

Компанія збирала машини з деталей, які переважно походили з КНР.

В Італії автомобільна компанія брендувала виготовлені в Китаї машини як італійські. Уряд оштрафував її за це на $6,4 млн, пише BBC

DR Automobiles вводила в оману рекламою своїх авто – презентувала їх як вироблені в Італії, в той час як в основному деталі походили з КНР. Фірма займається збіркою недорогих транспортних засобів, використовуючи компоненти, вироблені китайськими автовиробникам.

Регулятор заявив, що автомобілі під брендами компанії DR і EVO продають як італійські, але вони переважно китайського походження. В Італії проводили лише незначні монтажні та оздоблювальні роботи. 

Компанія збирається оскаржувати штраф. 

"Ця практика збіглася з періодом, коли компанія зафіксувала помітне зростання продажів автомобілів DR і EVO на італійському ринку", – додав орган влади.

Цей крок стався в той момент, коли Італія та Євросоюз загалом вжили жорстких заходів щодо автомобілів, вироблених за межами торговельного блоку.

У травні десятки марокканських Fiat Topolino конфіскували в італійському порту Ліворно через те, що їх презентували як італійські. Материнська компанія Fiat Stellantis заявила, що дотримувалася правил, але відтоді зняла прапори з транспортних засобів.

У квітні Alfa Romeo вирішила перейменувати свою нову польську модель Milano на Junior після тиску з боку влади.

Минулого тижня ЄС пригрозив ввести імпортні податки до 38% на китайські електромобілі після того, як політики назвали їх загрозою автомобільній промисловості регіону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies