Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
У Києві чоловік розвісив десятки радянських прапорців на паркані гімназії
У Києві чоловік розвісив десятки радянських прапорців на паркані гімназії
ГоловнаСвіт

США заборонять продаж програмного забезпечення компанії "Касперський"

У Білому домі вважають, що антивірусний гігант може становити загрозу для інфраструктури та сервісів країни.

США заборонять продаж програмного забезпечення компанії "Касперський"
Фото: platforma-msb.org

Міністерка комерції Сполучених Штатів Джина Раймондо оголосила про намір адміністрації президента Джо Байдена заборонити продаж на території країни будь-яких програм розробки компанії "Касперський".

Як повідомляє BBC, у Білому домі вважають, що Кремль має великий вплив на відомого розробника антивірусного програмного забезпечення, через що діяльність компанії становить загрозу для американської інфраструктури та сервісів.

За словами урядовиці, "Касперський" може збирати особисту інформацію американців, яку потім російська влада прагне використовувати як зброю.

Для ефективного застосування санкцій влада США використає механізм, розроблений за часів адміністрації Дональда Трампа, який дає змогу забороняти американським компаніям здійснювати транзакції з бізнесами, що належать "ворожим країнам" - Китаю та Росію. 

У "Касперському" заперечили залученість до будь-яких спроб втрутитися у цифрову безпеку США і мають намір оскаржувати прийдешню заборону "будь-якими юридичними способами". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies