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Китай може запровадити антидемпінгові заходи щодо імпорту свинини з ЄС

Пекін розпочав річне розслідування.

Китай може запровадити антидемпінгові заходи щодо імпорту свинини з ЄС
Фото: EPA/UPG

Китай може запровадити тимчасові антидемпінгові заходи щодо імпорту свинини з Європейського Союзу, пишуть Reuters.

Пекін розпочав річне розслідування щодо свинини у блоці та її субпродуктів. Цей крок насамперед спрямований проти Іспанії, Нідерландів і Данії. Перед цим ЄС запровадив антисубсидиційні мита на електромобілі китайського виробництва.

Розслідування буде зосереджено на свинині, призначеній для споживання людиною ‒ свіжих, холодних та заморожених цілих шматках, а також свинячій кишці, сечових міхурах та шлунках.

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Очікується, що розслідування завершать до 17 червня 2025 року, але за потреби його можуть продовжити ще на шість місяців.

“Якщо після попереднього розслідування буде встановлено факт демпінгу, який завдав шкоди вітчизняній промисловості, можуть бути вжиті тимчасові антидемпінгові заходи”, ‒ сказав речник міністерства торгівлі Хе Ядун.

Згідно з даними китайської митниці, у 2023 році Китай імпортував свинини на 6 мільярдів доларів, включно з субпродуктами, і більше половини цього обсягу надійшло з ЄС.

Іспанія, Франція, Данія та Нідерланди є найбільшими постачальниками свинини з блоку до КНР. “Ці заходи можуть погано вплинути на Європу, оскільки значна частина свинини, що постачається до Китаю, це свинячі вуха, носи і лапки, які європейці споживають рідко”, ‒ додає Reuters.

  • Європейська комісія 12 червня оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі ‒ до 38,1%, які почнуть діяти з 4 липня.
  • Потім стало відомо, що уряд Німеччини хоче запобігти набуттю чинності нового тарифу або, принаймні, "пом’якшити" його, якщо повне скасування буде неможливим.
  • Де-факто ЄС спровокував торговельну війну з Китаєм, який заявив, що вживе заходи у відповідь. Попередні мита ввели після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів. Зараз Пекін погрожує відплатою європейським фермерам та виробникам літаків і розпочав антидемпінгове розслідування проти французьких виробників спиртних напоїв.
  • ЄС наразі вже стягує мито у розмірі 10% на будь-який автомобіль іноземного виробництва, порівняно з 15%, які діють у Китаї. Тепер до цього рівня додасться нова цифра. 
  • Вчора стало відомо, що китайські автовиробники у відповідь закликали Пекін підвищити тарифи на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.
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