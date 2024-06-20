Китай може запровадити антидемпінгові заходи щодо імпорту свинини з ЄС

Китай може запровадити тимчасові антидемпінгові заходи щодо імпорту свинини з Європейського Союзу, пишуть Reuters.

Пекін розпочав річне розслідування щодо свинини у блоці та її субпродуктів. Цей крок насамперед спрямований проти Іспанії, Нідерландів і Данії. Перед цим ЄС запровадив антисубсидиційні мита на електромобілі китайського виробництва.

Розслідування буде зосереджено на свинині, призначеній для споживання людиною ‒ свіжих, холодних та заморожених цілих шматках, а також свинячій кишці, сечових міхурах та шлунках.

Очікується, що розслідування завершать до 17 червня 2025 року, але за потреби його можуть продовжити ще на шість місяців.

“Якщо після попереднього розслідування буде встановлено факт демпінгу, який завдав шкоди вітчизняній промисловості, можуть бути вжиті тимчасові антидемпінгові заходи”, ‒ сказав речник міністерства торгівлі Хе Ядун.

Згідно з даними китайської митниці, у 2023 році Китай імпортував свинини на 6 мільярдів доларів, включно з субпродуктами, і більше половини цього обсягу надійшло з ЄС.

Іспанія, Франція, Данія та Нідерланди є найбільшими постачальниками свинини з блоку до КНР. “Ці заходи можуть погано вплинути на Європу, оскільки значна частина свинини, що постачається до Китаю, це свинячі вуха, носи і лапки, які європейці споживають рідко”, ‒ додає Reuters.