Парламент Словаччини схвалив урядову реформу суспільного мовника, розкритиковану опозицією

Мовник може потрапити під політичний контроль влади після набуття відповідного закону, заявляє громадськість.

Парламент Словаччини схвалив урядову реформу про зміну керівництва суспільного мовника країни RTVS (Радіо і телебачення Словаччини), пише Reuters.

Депутати таким чином відхилили побоювання, що через зміни мовник потрапить під політичний контроль, зазначає видання.

Нове законодавство змінить процедуру вибору наглядової ради мовника, який уряд звинуватив в упередженості. Працівники RTVS разом з опозицією, деякими спостерігачами від Євросоюзу та групами захисту прав ЗМІ побоюються, що зміни зашкодять незалежності журналістів та придушать критику уряду.

Відповідно до закону, директора RTVS змінять за кілька років до закінчення терміну повноважень. За заміщення цієї посади відповідатиме оновлена рада з дев’яти членів, призначених міністром культури та парламентом. RTVS також змінить назву на Словацьке телебачення і радіо (STVR).

Директор RTVS Любош Мачай назвав цей день "чорним днем" для суспільного мовлення та ЗМІ Словаччини. У заяві мовника зазначено, що нездатність встановити точні процеси переходу від RTVS до STVR та відсутність повноцінного керівництва може дестабілізувати інституцію і поставити під загрозу її роботу.

Водночас міністерка культури Мартіна Сімковікова, захищаючи законопроєкт, заявила, що він має на меті зміцнити публічно-правовий характер мовлення та “забезпечити повагу до плюралізму та принципів демократії та вільної творчості”.

Опозиційні партії залишили парламент до голосування. Закопроєкт підтримали 78 урядових законодавців. Закон набуде чинності у липні після того, як документ підпише президент.

Михал Шимечка, голова найбільшої опозиційної партії “Прогресивна Словаччина”, назвав закон ганебним та заявив, що оскаржить його у Конституційному суді.

Європейський мовний союз та віцепрезидентка Європейської комісії Віра Йоурова також висловили занепокоєння. Організація "Репортери без кордонів" (RSF) заявила, що закон дозволяє “політизацію суспільного мовника урядом, що фатально скомпрометує його незалежність”.