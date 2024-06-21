Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю

Напередодні Ізраїль запровадив обмеження на в'їзд для громадян країн із безвізовим режимом в'їзду, включно з Україною.

З 1 липня Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд для громадян країн із безвізовим режимом в'їзду, включно з Україною. У посольстві України заявили, що Київ змушений вдатися до аналогічних заходів у відповідь.

Про це ідеться у заяві посольства України в Ізраїлі.

Зокрема, у посольстві пояснили, що з 1 липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включно з Україною, повинні подати заяву на отримання дозволу ETA-IL на проживання до 90 днів.

Дипломатичне відомство підкреслює, що Україна та Ізраїль підтримують тісні зв'язки з моменту розроблення безвізової політики у 2010 році.

"Нещодавні дії Ізраїлю, як-от обмеження на в'їзд для українських біженців і відмова у в'їзді багатьом українцям, обірвали ці відносини. Остання вимога фактично припиняє безвізовий режим. У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну", — ідеться у заяві Корнійчука.

Наразі у Києві розглядають формат електронних віз. Як наслідок, ця "взаємна акція" вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну.

За словами Корнійчука, Україна, як і раніше, відкрита для діалогу з Ізраїлем для обговорення і "переговорів про ці зміни в політиці поїздок на благо обох країн".