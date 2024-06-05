Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 червня вперше опублікував відеозвернення після замаху, передає "Європейська правда".
Він сказав, що хоче повернутися до роботи наприкінці червня або ж на початку липня.
Щодо стрільця, то Фіцо назвав його "активістом словацької опозиції" і сказав, що буде подавати на нього в суд чи вимагати компенсацію. Глава уряду додав, що не відчуває до кривдника ненависті і прощає його.
"Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", – сказав Фіцо.
Замах на Фіцо: що відомо
- 15 травня на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду.
- Як з'ясувалося, 71-річний чоловік, який стріляв у прем’єр-міністра, був колишнім охоронцем торгового центру, автором трьох збірок віршів і членом Словацького товариства письменників.
- Юрай Чінтула є також активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Словаччина”.
- У відповідь на збройний напад на Фіцо Національна рада Словацької Республіки взялася посилювати заходи безпеки.
- 17 травня стало відомо, що прем'єр-міністра Словаччини знову прооперували. Лікарі на підставі контрольної комп'ютерної томографії ухвалили рішення про повторну операцію з видалення некротичних тканин, що залишилися після вогнепального поранення.
- 5 червня віцепрем'єр-міністр Словаччини Роберт Калиняк повідомив, що стан здоров'я глави словацького уряду Роберта Фіцо покращується, більшість серйозних ускладнень, з якими зіткнулися спочатку, минули.
- Детальніше про інцидент та його передумови читайте у матеріалі "Замах на Фіцо як початок масштабної гібридної атаки Росії на ЄС".