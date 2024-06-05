Очільник словацького уряду заявив, що не буде подавати до суду на свого нападника.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 червня вперше опублікував відеозвернення після замаху, передає "Європейська правда".

Він сказав, що хоче повернутися до роботи наприкінці червня або ж на початку липня.

Щодо стрільця, то Фіцо назвав його "активістом словацької опозиції" і сказав, що буде подавати на нього в суд чи вимагати компенсацію. Глава уряду додав, що не відчуває до кривдника ненависті і прощає його.

"Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", – сказав Фіцо.

Замах на Фіцо: що відомо