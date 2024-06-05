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Прем’єр-міністр Індії Моді 8 червня втретє складе присягу на посаді

Федеральний кабінет міністрів рекомендував розпустити парламент країни.

Прем’єр-міністр Індії Моді 8 червня втретє складе присягу на посаді
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді складе присягу на третій термін на посаді 8 червня, пише Reuters.

Його ключові союзники у коаліції ‒ Національно-демократичному альянсі ‒ пообіцяли підтримку через день після ніщивного вердикту виборів, відповідно до якого його партія втратила більшість у парламенті. Це партія “Телугу Десам”, ключовий регіональний гравець у південному штаті Андхра-Прадеш, і “Джаната Дал” (Об’єднані сили), яка керує північним штатом Біхар, пообіцяли свою підтримку.

Моді, популіст, який домінував в індійській політиці з моменту приходу до влади в 2014 році, вперше потребує підтримки регіональних союзників, чия лояльність похитнулася протягом багатьох років. Це може ускладнити програму реформ уряду.

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Федеральний кабінет міністрів зібрався сьогодні вранці і рекомендував розпустити парламент. Це конституційна формальність перед тим, як Моді зможе сформувати новий уряд.

Альянс отримав 293 місця в нижній палаті парламенту з 543 членами, що більше ніж 272, необхідних для формування уряду.

За даними рейтингового агентства Moody's, “Народна партія Індії” Моді самостійно здобула 240 місць.

  • Раніше майже всі післявиборчі опитування на каналах телевізійних новин Індії передбачали переконливу перемогу Моді та Національного демократичного альянсу (NDA).
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