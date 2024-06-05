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"Грузинська мрія" анонсувала розгляд закону про заборону "ЛГБТ-пропаганди"

Ще один крок керівної партії, який копіює російське законодавство.

"Грузинська мрія" анонсувала розгляд закону про заборону "ЛГБТ-пропаганди"

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що під час нинішньої сесії буде розпочато розгляд законопроєкту "про традиційні цінності", який заборонятиме в країні "ЛГБТ-пропаганду" та зміну статі.

Як пише Reuters, партія влади "Грузинська мрія" таким чином намагається здобути ще більшу підтримку консервативно налаштованої частини суспільства, яка потрібна їй для успіху на осінніх парламентських виборах.

Запропонований більшістю закон заборонятиме публічні заходи, спрямовані на просування ЛГБТ-спільноти, вимагатиме прибрати "пропаганду" з навчальних програм, позбавить одностатеві пари можливості всиновлювати дітей та зробить нелегальною процедуру з хірургічної зміни статі.  

Після копіювання російського закону про "іноагентів" цей крок, як очікується, викличе ще більше критики з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів щодо політичного курсу Грузії.

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