Канада ввела економічні санкції проти посадовців часів Віктора Януковича

Санкції ввели проти Азарова, Табачника, Богатирьової та інших.

Канада ввела економічні санкції проти українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, проти Миколи та Олексія Азарових, Раїси Богатирьової та самого Януковича.

Про це йдеться у повідомленні на сайті канадського уряду.

Зазначається, що уряд Канади вважає ситуацію в Україні серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.

Через це запроваджуються санкції щодо політиків. Зокрема, під обмеження потрапили:

Санкції означають, що канадцям заборонено проводити будь-які фінансові операції та операції з майном з людьми, що потрапили до переліку.