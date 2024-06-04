Канада ввела економічні санкції проти посадовців часів Віктора Януковича

Канада ввела економічні санкції проти українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, проти Миколи та Олексія Азарових, Раїси Богатирьової та самого Януковича.
Про це йдеться у повідомленні на сайті канадського уряду.
Зазначається, що уряд Канади вважає ситуацію в Україні серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.
Через це запроваджуються санкції щодо політиків. Зокрема, під обмеження потрапили:
- Микола Азаров, колишній премʼєр-міністр;
- Олексій Азаров, син Миколи Азарова, екснардеп від Партії регіонів;
- Раїса Богатирьова, ексміністерка охорони здоровʼя;
- Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО та глава адміністрації Януковича;
- Сергій Курченко, бізнесмен;
- Віктор Пшонка, ексгенпрокурор;
- Артем Пшонка, син Віктора Пшонки, екснардеп від Партії регіонів;
- Дмитро Табачник, ексміністр освіти;
- Олександр Якименко, ексголова СБУ;
- Віталій Захарченко, ексголова МВС.
Санкції означають, що канадцям заборонено проводити будь-які фінансові операції та операції з майном з людьми, що потрапили до переліку.
- У березні 15 років тюремного ув’язнення заочно отримав ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник і 12 років заочно – колишній очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона.
- Експрем’єра Азарова судитимуть за держзраду, заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування агресії РФ.
- У липні минулого року суд ЄС виключив Пшонку і його сина зі санкційного списку.