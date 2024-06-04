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Права партія Швейцарії хоче, аби Росію залучили до Саміту миру

Швейцарська народна партія (SVP) має найбільше представництво в парламенті.

Права партія Швейцарії хоче, аби Росію залучили до Саміту миру
Прапори Швейцарії і Росії
Фото: З відкритих джерел

Швейцарська народна партія (SVP) пропонує залучити до Саміту миру Росію, щоб захід не переріс в "односторонню конференцію з пропаганди і озброєнь".

Така заява з'явилася на сайті правої політсили, яка має найбільше представництво у швейцарському парламенті.

SVP вважає, що Федеральна рада країни "піддалася міжнародному тиску" і відмовилася від "перевірених принципів швейцарського нейтралітету".

  • Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.
  • Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається зірвати захід, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі країни допомагають Кремлю у зриві саміту. 
  • У лютому цього року глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
  • Відмовилися від участі в заході Китай і Саудівська Аравія.
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