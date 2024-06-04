Права партія Швейцарії хоче, аби Росію залучили до Саміту миру

Швейцарська народна партія (SVP) пропонує залучити до Саміту миру Росію, щоб захід не переріс в "односторонню конференцію з пропаганди і озброєнь".

Така заява з'явилася на сайті правої політсили, яка має найбільше представництво у швейцарському парламенті.

SVP вважає, що Федеральна рада країни "піддалася міжнародному тиску" і відмовилася від "перевірених принципів швейцарського нейтралітету".