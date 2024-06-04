Мінфін США наголосив, що американський бізнес має краще стежити за дотриманням санкцій проти РФ

Американський бізнес має ретельніше стежити за дотриманням санкцій проти Росії. Це дозволить не допустити потрапляння підсанкційних товарів до РФ.
Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо в інтерв'ю CNBC, передає "Європейська правда".
Адейемо наголосив, що виробники мікроелектроніки, верстатів зі США мають "активізувати зусилля з дотримання санкцій", як і їхні підрядники.
"Ми знаємо, що Кремль попросив свої спецслужби знайти способи обійти наші санкції", – додав посадовець.
Інша пропозиція стосується фінансових установ, які мають "звернути увагу на малі та середні банки в країнах, що викликають у нас занепокоєння, оскільки ми знаємо, що Кремль більше не використовує великі банки".
Адейемо відзначив роль Китаю у підтримці держави-агресора. Посадовець зазначив, що переважна більшість товарів подвійного призначення (йдеться про верстати або деталі двигунів) потрапляють до російського військового комплексу через КНР.
"Ми сказали китайцям: ви можете підтримувати міцні економічні відносини з росіянами, але продаж цих товарів ви повинні припинити. І якщо вони це зроблять, і якщо китайці скажуть, що припинять це робити, Росія не зможе виробляти зброю, яку вони хочуть для війни, яку вони ведуть в Україні", – підсумував Адейемо.