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Мінфін США наголосив, що американський бізнес має краще стежити за дотриманням санкцій проти РФ

Також є аналогічний заклик до фінустанов.

Мінфін США наголосив, що американський бізнес має краще стежити за дотриманням санкцій проти РФ
Санкції проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Американський бізнес має ретельніше стежити за дотриманням санкцій проти Росії. Це дозволить не допустити потрапляння підсанкційних товарів до РФ.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо в інтерв'ю CNBC, передає "Європейська правда".

Адейемо наголосив, що виробники мікроелектроніки, верстатів зі США мають "активізувати зусилля з дотримання санкцій", як і їхні підрядники.

"Ми знаємо, що Кремль попросив свої спецслужби знайти способи обійти наші санкції", – додав посадовець.

Інша пропозиція стосується фінансових установ, які мають "звернути увагу на малі та середні банки в країнах, що викликають у нас занепокоєння, оскільки ми знаємо, що Кремль більше не використовує великі банки".

Адейемо відзначив роль Китаю у підтримці держави-агресора. Посадовець зазначив, що переважна більшість товарів подвійного призначення (йдеться про верстати або деталі двигунів) потрапляють до російського військового комплексу через КНР.

"Ми сказали китайцям: ви можете підтримувати міцні економічні відносини з росіянами, але продаж цих товарів ви повинні припинити. І якщо вони це зроблять, і якщо китайці скажуть, що припинять це робити, Росія не зможе виробляти зброю, яку вони хочуть для війни, яку вони ведуть в Україні", – підсумував Адейемо.

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