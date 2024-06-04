Нацпол повідомив про те, скільки представників криміналітету перебуває під санкціями і не може потрапити в Україну

Після того, як у травні 2021 року ввели в дію рішення РНБО України про запровадження санкцій щодо представників криміналітету, відомо про 557 "злодіїв у законі", що на той час перебували у різних куточках світу, та 123 ще кримінальних авторитетів.

Про це розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами Рубля, санкції включають у себе заморожування активів, заборону в’їзду, а також обмеження на фінансові та комерційні операції.

Торік ДСР отримав ще одну можливість тиснути на представників криміналітету.

"У 2023 році, для більш ефективної протидії транснаціональній та етнічній організованій злочинності, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції отримав можливість ініціативно приймати рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави особам категорій "вор в законі", "кримінальний авторитет", підконтрольним та наближеним до них особам. Нам дало це те, що злодії в законі, які були більш прихильні до РФ, не змогли потрапити на територію України, бо вони знаходяться в санкційному списку", - сказав Рубель.

Він підсумував, що від всіх цих заходів на початку 2020 року в Україні проживали 34 "злодії в законі", а зараз їхня кількість зменшилася до восьми осіб. "На сьогодні на території України їх перебуває вісім осіб. Більшість із них є фігурантами кримінальних проваджень, а інші перебувають у місцях обмеження волі. Крім того, заборонено в’їзд 382 представникам злочинного світу", - додав посадовець.

Серед них - громадяни України і Грузії.