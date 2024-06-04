СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ (МП)

Служба безпеки заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ (МП). Серед вилученого – проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну рф проти нашої держави.
Як йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, партії ворожих примірників виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП). Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.
"Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія рф проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості", – зазначили у спецслужбі.
За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.
"На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію)", – додали в СБУ.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.
- Більшість українців підтримують заборону УПЦ МП. 63% вважають, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні.
- Верховна Рада може розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП в червні. Не підтримують заборону нардепи колишньої ОПЗЖ і частина "Слуг народу".
- Тим часом суд відправив митрополита Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ (МП) Луку (Андрія Коваленка) під домашній арешт до 1 липня 2024. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі.
- Настоятеля Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП Арсенія (Ігор Яковенко), який поширював інформацію про розташування Сил оборони України, взяли під варту.
- Служба безпеки України викрила настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП) на Хмельниччині, який підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.
- Також затримали клірика УПЦ МП Данилевича, який закликав молитися за здоров'я російських окупантів.