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єОселя для переселенців: Рада підтримала в першому читанні спрощення процедури для людей з окупованих територій

Раніше скористатися програмою могли лише ті, хто втратив майно на вільній території. 

єОселя для переселенців: Рада підтримала в першому читанні спрощення процедури для людей з окупованих територій
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про підтримку вимушених переселенців. Українці, які втратили житло на окупованій території, також зможуть подавати заявки на сертифікати для придбання нерухомості "єОселя", повідомила в Telegram народна депутатка Ірина Геращенко.

Новий законопроєкт спрощує пакет документів для ВПО для отримання такого сертифікату. Законопроєкт підтримали 255 депутатів, але він ще має пройти друге читання. 

Документ передбачає, що переселенцям не потрібно надавати фото- та відеодокази знищення або пошкодження свого майна на окупованій території. Також не потрібно буде проводити фізичний огляд цих будинків. Норма діятиме на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих, щодо яких не визначено дати припинення активних бойових дій або тимчасової окупації.

Під час заповнення заяви про надання компенсації за пошкоджене чи знищене нерухоме майно, особа, яка має право на компенсацію, відмовляється від права власності на це майно на користь держави.

  • єОселя – програма доступного кредитування житла. Для переселенців вона відкрита з серпня 2023. Програма передбачає придбання житла під фіксовану відсоткову ставку у 7% річних на період до 20 років. 
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