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Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС

За даними BBC Україна, найближчим часом можуть скасувати бронь для поліції і рятувальників. 

Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС
Глава нацполіції Ігор Клименко
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада проголосувала за виклик міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка для доповіді щодо бронювання співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, пропозиція набрала 165 голосів (при 150 мінімально потрібних).

BBC Україна пояснювало, що чинне законодавство передбачає бронювання військовозобов'язаних працівників Національної поліції та ДСНС. Але, на відміну від деяких інших державних службовців, не вказано, який відсоток може мати бронь.

У травні на сайті уряду опублікували петицію з закликом не мобілізовувати рятувальників і працівників цивільного захисту. Вона набрала необхідні голоси усього за декілька днів.

"За даними ВВС Україна, принципове рішення про зняття 100% броні з ДСНС і Нацполу та інших правоохоронних органів вже прийняте владою. Зараз лише тривають дискусії, скільки саме працівників цих структур будуть мобілізовані – 10% чи, наприклад, 50%", – йдеться у матеріалі. 

  • Раніше Клименко говорив, що близько 35 000 поліцейських несуть службу в наближених до зони активних боїв регіонах і безпосередньо на фронті. 
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