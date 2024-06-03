Порошенко передав техніку військовим морякам і курсантам Одеської академії

Лідер "Європейської солідарності", експрезидент Петро Порошенко привіз військовим морякам з 26 окремого дивізіону річкових катерів, що працюють на Херсонському напрямку, авторемонтну майстерню, 5 генераторів та пару Bluetti "для більш комфортного виконання завдань на Херсонському напрямку". Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Окрім того, Порошенко зустрівся з курсантами Одеської військової академії та передав два великих автобуси по 50 місць, про які вони раніше просили.

Фото: facebook.com/petroporoshenko Курсантам Петро Порошенко передав два автобуси

"На них студенти з комфортом добиратимуться на міжнародні та локальні навчання, здійснюватимуть передислокацію. У розпорядженні академії тепер буде і два великих десантних DAF YA, які ми привезли зі складів НАТО. Для випускників ми приготувати сюрприз — виготовили справжні командирські коїни. Їх розробив Віталій Гайдукевич, який є співавтором нового однострою ЗСУ, запровадженого в 2014 році. Носіть із гордістю", - написав Петро Порошенко у фейсбуці.