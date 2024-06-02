Зеленський обговорив із главою Пентагону посилення української ППО

Остін і Зеленський зустрілися у Сінгапурі на полях саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла".

Під час саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном, де обговорив коаліцію F-16 та посиленні української протиповітряної оборони.

Про це ідеться у Facebook Володимира Зеленського.

Дипломати обговорили оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди", — написав він.

"Дякую Президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій. Цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України від Сполучених Штатів Америки", — наголосив президент.