Зеленський виступить на безпековій конференції у Сінгапурі завтра зранку

Президент України Володимир Зеленський виступить на безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі завтра вранці.

Про це пише Bloomberg з посиланням на організатора конференції Міжнародний інститут стратегічних досліджень.

Раніше повідомляло, що очікується, що Зеленський особисто виступить із промовою, закликаючи азійських лідерів відвідати мирний саміт у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

“Український президент хоче переконати азіайських лідерів, що його саміт пропонує реальну можливість покласти край війні”, ‒ зазначає видання.

Триденна конференція розпочалася в п’ятницю і триватиме до неділі.

Серед учасників заходу є міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та його китайський колега Дун Цзюнь. Цзюнь заявив вчора Остіну, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України.

Росію не запрошують на конференцію до Сінгапура з 2022 року.