Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України

Дун Цзюнь зустрівся зі своїм американським колегою Ллойд Остіном на полях діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі.

Китай займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України. Про це міністр оборони Китаю Дун Цзюнь заявив своєму американському колезі Ллойд Остін на полях діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі, пише Німецька хвиля.

“Ми виконали наше зобов'язання не надавати зброю жодній стороні конфлікту. Відповідно до законів і правил ми запровадили суворий контроль за експортом військової продукції”, ‒ сказав речник.

У Пентагоні зазначили, що Остін зі свого боку висловив занепокоєння щодо військової активності Китаю поблизу Тайваню, додавши, що Китай не повинен використовувати політичний перехід на острові, який є “частиною нормального, рутинного демократичного процесу”, як привід для “примусових заходів”.

Він також підкреслив важливість дотримання свободи судноплавства в Південно-Китайському морі.