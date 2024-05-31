Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України

Китай займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України. Про це міністр оборони Китаю Дун Цзюнь заявив своєму американському колезі Ллойд Остін на полях діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі, пише Німецька хвиля.
“Ми виконали наше зобов'язання не надавати зброю жодній стороні конфлікту. Відповідно до законів і правил ми запровадили суворий контроль за експортом військової продукції”, ‒ сказав речник.
У Пентагоні зазначили, що Остін зі свого боку висловив занепокоєння щодо військової активності Китаю поблизу Тайваню, додавши, що Китай не повинен використовувати політичний перехід на острові, який є “частиною нормального, рутинного демократичного процесу”, як привід для “примусових заходів”.
Він також підкреслив важливість дотримання свободи судноплавства в Південно-Китайському морі.
- Останніми роками щорічний форум став барометром американсько-китайських відносин. На засіданні присутні начальники оборонних відомств з усього світу.
- Ця зустріч стала першою суттєвою розмоовю міністрів оборони США та Китаю з 2022 року. Вона дає надію на розширення військового діалогу між супердержавами щодо спірних питань.
- Протягом останніх кількох місяців США та Китай докладали зусиль, щоб посилити та зберегти лінії зв’язку відкритими, після того, як за останні пару років відносини між двома країнами “досягли дна”, зокрема, через китайську шпигунську кулю, напруженість навколо Тайваню та Філіппін та підтримка Китаєм Росії у війні в Україні.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав у квітні Пекін і Шанхай. Головний дипломат Штатів заявив, що Вашингтон вживатиме подальших заходів, якшо Китай не припинить підтримувати Москву. Перед цим він підкреслив, що Пекін не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Кремлю.
- Американська газета Washington Post написала з посиланням на американських чиновників, що КНР є найбільшим фактором розвитку оборонного сектору Кремля. Пекін забезпечує близько 70% російського імпорту верстатів і 90% ‒ імпортованої мікроелектроніки. Однак технічно зброю Москві Пекін не постачає.