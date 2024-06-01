Кримські партизани відстежили переміщення російських вогневих мобільних груп у Сімферополі

Кримські партизани відстежили переміщення однієї із мобільних вогневих груп у тимчасово окупованому Сімферополі.
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Агенти "АТЕШ" щодня відстежують переміщення мобільних вогневих груп Кримом. Цього разу ми зафіксували одну з таких груп у Сімферополі", — ідеться у повідомленні.
В "Атеш" зазначають, що основним завданням ворожих вогневих груп є збиття українських БПЛА.
"Рашисти ще не знають, але їхня техніка вийде з ладу в найнесподіваніший момент", — зазначають партизани.