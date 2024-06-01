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Кримські партизани відстежили переміщення російських вогневих мобільних груп у Сімферополі

Основним їхнім завданням є збиття українських БПЛА.

Кримські партизани відстежили переміщення російських вогневих мобільних груп у Сімферополі
Фото: АТЕШ

Кримські партизани відстежили переміщення однієї із мобільних вогневих груп у тимчасово окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агенти "АТЕШ" щодня відстежують переміщення мобільних вогневих груп Кримом. Цього разу ми зафіксували одну з таких груп у Сімферополі", — ідеться у повідомленні.

В "Атеш" зазначають, що основним  завданням ворожих вогневих груп є збиття українських БПЛА.

"Рашисти ще не знають, але їхня техніка вийде з ладу в найнесподіваніший момент", — зазначають партизани.

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