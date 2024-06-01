Росія скинула КАБ на ферму в Харківській області, загинули понад 30 тварин

Ворог продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби по українських населених пунктах з території Російської Федерації. Упродовж доби росіяни завдали ударів по 8 населених пунктах. Під авіударом опинилася ферма.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"14:00 Чугуївський район, с. Шестакове. Внаслідок обстрілу КАБами території ферми постраждало 2 чоловіків. Загинули 32 тварини, які були на фермі", — написав Синєгубов.

Також, під обстрілами опинилися с. Юрченкове, де КАБ пошкодив приватний будинок, гараж та господарчу споруду.

У с. Козача Лопань внаслідок влучання БПЛА горів приватний будинок та легкові автомобілі. Також пошкоджені гаражні ворота.

У селі Черкаські Тишки Харківського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок.

У Харківському районі в с. Руська Лозова внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

У Вовчанську внаслідок обстрілу КАБ було зруйновано будинок, поранено одну людину.

На Купʼянському напрямку противник 10 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. Бойові дії ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка Берестове та Дружелюбівка. Ситуація контрольована.

Всього евакуювали 11 тисяч 436 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.